Главную магистраль Челябинска закроют для машин и электротранспорта

Публикации за 28.04.17

29 апреля движение по проспекту Ленина в Челябинске будет закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП «ЧелябГЭТ», завтра, 29 апреля, с 11:00 до 13:45 будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Ленина на участке от Комсомольской площади до улицы Лесопарковая.

Причиной ограничений стала намеченная на это время 85-я легкоатлетическая эстафета на призы администрации города и области.

Кроме того, по данным пресс-службы мэрии Челябинска, с 10:30 до 14:00 будет закрыт о движение автомобилей по проспекту Ленина на участке от площади Революции до памятника Курчатову с частичным открытием перекрестных улиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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