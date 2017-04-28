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Челябинск

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Публикации за 28.04.17

Главную магистраль Челябинска закроют для машин и электротранспорта

Главную магистраль Челябинска закроют для машин и электротранспорта

29 апреля движение по проспекту Ленина в Челябинске будет закрыто.

Как сообщили РИА в МУП «ЧелябГЭТ», завтра, 29 апреля, с 11:00 до 13:45 будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Ленина на участке от Комсомольской площади до улицы Лесопарковая.

Причиной ограничений стала намеченная на это время 85-я легкоатлетическая эстафета на призы администрации города и области.

Кроме того, по данным пресс-службы мэрии Челябинска, с 10:30 до 14:00 будет закрыт о движение автомобилей по проспекту Ленина на участке от площади Революции до памятника Курчатову с частичным открытием перекрестных улиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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