NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.04.17

Подростки обворовали роллердром в Челябинске

Подростки обворовали роллердром в Челябинске

В Челябинске сотрудники полиции разыскивают подростков, подозреваемых в хищении денежных средств с ролледрома Ольги Фаткулиной.

Как передает корреспондент РИА , кражу на ролледроме, принадлежащем серебряной призерке Олимпиады Ольге Фаткулиной, неизвестные подростки совершили еще в минувшую среду. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях, отметив, что преступление было совершено в тот момент, когда тренер проводил занятия с детьми на катке. В это время двое неизвестных подошли к стойке администратора и похитили оттуда дневную выручку.

Камеры видеонаблюдения «Хоумцентра» запечатлели преступников. На вид им обоим нет и 18 лет. Вероятнее всего, парни проживают где-то поблизости, в районе Теплотеха. По словам Фаткулиной, ее главная цель найти воришек и поговорить с их родителями или провести воспитательную беседу самим, объяснив, к чему ведут подобные действия.

В пресс-службе челябинского УМВД подтвердили факт кражи. В настоящее время по этому инциденту проводится проверка.

Напомним, в феврале этого года роллердром был выставлен на продажу. Ольга Фаткуллина объяснила это недостатком времени для управления бизнесом: челябинка продолжает спортивную карьеру. Однако в марте объект был снят с продажи.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 28.04.17

Вразнобой: Первомай ведущие политические партии в Челябинске отметят «каждый сам за себя». / Главную магистраль Челябинска закроют для машин и электротранспорта. / В Сосновском районе на кладбище пропала пенсионерка.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter