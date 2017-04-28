Подростки обворовали роллердром в Челябинске

Публикации за 28.04.17

В Челябинске сотрудники полиции разыскивают подростков, подозреваемых в хищении денежных средств с ролледрома Ольги Фаткулиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кражу на ролледроме, принадлежащем серебряной призерке Олимпиады Ольге Фаткулиной, неизвестные подростки совершили еще в минувшую среду. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях, отметив, что преступление было совершено в тот момент, когда тренер проводил занятия с детьми на катке. В это время двое неизвестных подошли к стойке администратора и похитили оттуда дневную выручку.

Камеры видеонаблюдения «Хоумцентра» запечатлели преступников. На вид им обоим нет и 18 лет. Вероятнее всего, парни проживают где-то поблизости, в районе Теплотеха. По словам Фаткулиной, ее главная цель найти воришек и поговорить с их родителями или провести воспитательную беседу самим, объяснив, к чему ведут подобные действия.

В пресс-службе челябинского УМВД подтвердили факт кражи. В настоящее время по этому инциденту проводится проверка.

Напомним, в феврале этого года роллердром был выставлен на продажу. Ольга Фаткуллина объяснила это недостатком времени для управления бизнесом: челябинка продолжает спортивную карьеру. Однако в марте объект был снят с продажи.

Челябинск, Олег Кирьянов

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