Житель Миасса лишился денег, «выиграв» Lexus

Публикации за 28.04.17

«Выигрыш» иномарки лишил южноуральца почти ста тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 17 апреля на мобильный телефон миассца пришло сообщение, что он стал счастливым обладателем главного приза лотереи – автомобиля престижной марки. Для получения выигрыша достаточно было просто позвонить на «горячую линию» по номеру, который был указан в сообщении.

Во время телефонного разговора мужчине подтвердили факт выигрыша и объяснили, что для получения ценного приза он должен будет уплатить пошлину в размере 92 тысяч 310 рублей, отправив эту сумму на указанный Kiwi-кошелек. Мужчина строго следовал всем инструкциям, и спустя какое-то время деньги были переведены, вот только снова дозвониться на телефон той самой «горячей линии» южноуралец уже не смог. Поняв, что стал жертвой мошенников, «победитель» тут же обратился в полицию.

Сейчас по этому факту открыто уголовное производство, ведется розыск злоумышленников, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 28.04.17

Подростки обворовали роллердром в Челябинске. / Вразнобой: Первомай ведущие политические партии в Челябинске отметят «каждый сам за себя». / Главную магистраль Челябинска закроют для машин и электротранспорта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»