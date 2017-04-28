NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.04.17

Житель Миасса лишился денег, «выиграв» Lexus

Житель Миасса лишился денег, «выиграв» Lexus

«Выигрыш» иномарки лишил южноуральца почти ста тысяч рублей.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 17 апреля на мобильный телефон миассца пришло сообщение, что он стал счастливым обладателем главного приза лотереи – автомобиля престижной марки. Для получения выигрыша достаточно было просто позвонить на «горячую линию» по номеру, который был указан в сообщении.

Во время телефонного разговора мужчине подтвердили факт выигрыша и объяснили, что для получения ценного приза он должен будет уплатить пошлину в размере 92 тысяч 310 рублей, отправив эту сумму на указанный Kiwi-кошелек. Мужчина строго следовал всем инструкциям, и спустя какое-то время деньги были переведены, вот только снова дозвониться на телефон той самой «горячей линии» южноуралец уже не смог. Поняв, что стал жертвой мошенников, «победитель» тут же обратился в полицию.

Сейчас по этому факту открыто уголовное производство, ведется розыск злоумышленников, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 28.04.17

Подростки обворовали роллердром в Челябинске. / Вразнобой: Первомай ведущие политические партии в Челябинске отметят «каждый сам за себя». / Главную магистраль Челябинска закроют для машин и электротранспорта.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter