Задушившая своих маленьких детей жительница Магнитогорска признана невменяемой

Публикации за 28.04.17

Прокуратура потребует направить задушившую своих детей жительницу Магнитогорска на принудительное лечение.

Как уже сообщал «Новый День», этот трагический случай произошел в Магнитогорске в октябре минувшего года. По информации следователей, женщина задушила своих годовалого и двухлетнего сыновей, после чего включила дома газ и сбежала. Когда стражи порядка задержали женщину, она пряталась со своим супругом в кустах.

Мужчина проходит по этому делу в качестве свидетеля, потому что в момент совершения преступления в доме его не было. Сразу после задержания жительница Магнитогорска полностью признала вину. Примечательно, что у обвиняемой остается еще двое малолетних детей: 5-летний сын и 4-летняя дочь, но они с родителями не живут.

Следователи получили результаты экспертизы, говорящие о невменяемости женщины, сообщает «31tv». В ближайшее время материалы уголовного дела вместе с результатами психолого-психиатрической экспертизы будут переданы в суд. Гособвинитель намерен требовать направления матери-убийцы в психиатрическую лечебницу для принудительного лечения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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