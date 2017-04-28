Южноуральцы, зверски замучившие женщину, остались на свободе

Публикации за 28.04.17

Челябинский областной суд оставил в силе приговор 18-летнему жителю Озерска, который во время прогулки с приятелями забил насмерть женщину лишь за то, что она была похожа на «нерусскую».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление было совершено в ночь на 5 мая минувшего года возле остановки в поселке Татыш. Трое парней в возрасте 16 – 17 лет, увидели, что на скамейке сидит нетрезвая местная жительница. Заметив неславянские черты лица женщины и неопрятный внешний вид, парни задумали на нее напасть. Один из них снимал все происходящее на телефон, другой парень дважды нанес женщине удары ногой по голове. От полученных ударов потерпевшая упала без сознания.

Нападавшие с места происшествия ушли, но позднее вернулись и потащили женщину к остановке. Когда она начала приходить в сознание, они снова ударили ее по голове. Жертва нападения находилась в беспомощном состоянии и сопротивляться попросту не могла.

Позднее юные преступники решили раздеть избитую ими женщину. Участие в этом «процессе» принимали все трое, более того, один из участников преступления признался, что вставлял в половые органы жертвы ветку, пока его приятель бил ее по голове. Когда злоумышленники выволокли женщину на дорогу и бросили, она еще была жива. Ближе к утру умирающую горожанку заметили проезжавшие мимо водители, которые и вызвали скорую. Спустя два дня она скончалась в реанимационном отделении больницы. Эксперты зафиксировали у нее многочисленные телесные повреждения, в том числе тяжелую ЧМТ, перелом грудной клетки и пяти ребер.

Обвинение в рамках этого дела было предъявлено лишь 18-летнему парню, который наносил жертве удары по голове. Двое других, в том числе и «развлекавшейся» с веткой, прошли как свидетели. При этом, в материалах дела отсутствуют данные о том, откуда у женщины взялись переломы ребер. На предварительном следствии обвиняемый заявлял, что его товарищи также принимали участие в издевательствах. После того, как Озерский районный суд приговорил парня к восьми годам заключения, он обжаловал приговор в областному суде, требуя назначить ему наказание, которое не связано с лишением свободы. Однако и в высшей инстанции решение районного суда оставили без изменений.

Двое других парней, к слову, уже привлекавшихся ранее к уголовной ответственности, которые помогали ему волочить жертву по дороге, раздевали ее, совали палку в половые органы, проходили по этому делу лишь как свидетели, а потому остались безнаказанными.

Дочь погибшей намерена обратиться в прокуратуру и требовать привлечь к ответственности двух других участников этого преступления.

Челябинск, Олег Кирьянов

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