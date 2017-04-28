Южный Урал встретит май мокрым снегом

Публикации за 28.04.17

Выходные в Челябинской области будут дождливыми и прохладными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», апрель будет покидать Южный Урал слякотно и хмуро.

По данным Челябинского ЦГМС, в ночь на субботу, 29 апреля, по области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха +3, +8 градусов Цельсия. Не перестанет моросить и днем. Воздух прогреется до +11, +16, на юге – до +22.

В ночь на воскресенье, 30 апреля, вновь ожидаются небольшие осадки в виде дождя, а то и мокрого снега, в горах – до умеренных. Температура 0, +5. Днем столбик термометра поднимется к отметках +10, +15 градусов.

По-настоящему теплеть начнет лишь 1 мая. И хотя ночью ожидается -1, +4 градуса, то днем воздух прогреется до +15, +20.

В Челябинске небольшие осадки ожидаются лишь днем 29 апреля и в ночь на воскресенье. Температура в субботу ночью +6, +8, днем – 13-15 градусов выше нуля. 30 апреля ночью синоптики обещают +2, +4, днем – до +14. Ночь на первое мая будет самой холодной – 0, +2 градуса. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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