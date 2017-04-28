Глава города в Челябинской области стал фигурантом уголовного дела

Публикации за 28.04.17

На южноуральского чиновника завели уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» ва следственном управлении СКР по Челябинской области, глава Кропачевского городского поселения Ашинского района Галимьян Гайнетдинов подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2014 году мэр Кропачева от имени муниципального образования заключил договор по предоставлению в социальный найм своему родственнику квартиры в поселке стоимостью более 700 тысяч рублей. При этом мужчина не являлся малоимущим и не имел права на получение жилья.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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