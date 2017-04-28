Дело экс-вице-мэра Копейска, присвоившей 270 тысяч рублей, направлено в суд

Публикации за 28.04.17

Дело бывшего замглавы Копейска, обвиняемой в мошенничестве, направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Копейска Татьяны Котельниковой, обвиняемой в мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 году Котельникова фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность специалиста отдела кадров администрации города. После этого в течение двух лет Котельникова получила за неработающего фактически специалиста через банковскую карту сумму в размере более 270 тысяч рублей, которой распорядилась по собственному усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

В ходе расследования экс-чиновница частично погасила причиненный ущерб, вернув 232 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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