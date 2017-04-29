Экологии: проблемы охраны природы в Челябинской области утонут за чередой торжественных мероприятий и совещаний

Публикации за 29.04.17

Проблемы охраны природы в Челябинской области утонут за чередой торжественных мероприятий и совещаний Года экологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские экологии не ждут прорыва от начавшегося в России Года экологии. Об этом заявил руководитель регионального отделения Российского экологического союза Николай Шеремет на встрече Психоаналитической гостиной.

Напомним, 2017 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии. Однако уже ранее участники природоохранных организаций отметили, что начался год, мягко говоря, вяло. Так, при публикации экологического рейтинга российских регионов по итогам прошедшей зимы, представители фонда «Зеленый патруль» подчеркнули, что за первые 2 месяца года власти так и не удосужились продемонстрировать хоть какую-то активность.

В Челябинской области ситуация и вовсе становится карикатурной. Пока единственное знаковое событие Года экологии – это ликвидация фонда «За природу». Такое решение Челябинский областной суд принял аккурат накануне природоохранного 12-месячника – в середине декабря 2016 года. В апреле же 2017-го его позицию поддержал и Верховный суд. Руководитель организации Андрей Талевлин связывает это с активной борьбой фонда против строительства Томинского ГОКа, а событием, запустившим механизм ликвидации, считает судебное решение, обязавшее принадлежащее Русской медной компании ООО «Томинский ГОК» предоставить общественникам проектную документацию комбината.

С этим предположением согласен и член координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василий Московец. «Больше года руководство Томинского ГОКа и РМК просто игнорировали законное решение суда при явном попустительстве властей, а теперь им и вовсе не нужно ничего делать. Истец ликвидирован. Кому предоставлять документы? Получается, что некому», – отмечает активист.

Но история противостояния южноуральцев и медного холдинга – лишь одна из иллюстраций действительного отношения властей в регионе к экологическим проблемам Южного Урала. При этом правительство области отнюдь не манкирует указом президента России. Разработан и утвержден план мероприятий Года экологии, документ размещен на сайте кабинета министров. «Я очень внимательно изучил этот план, – не без иронии поделился руководитель регионального отделения Российского экологического союза Николай Шеремет. – Там целых восемь частей. Знаете, как называется первая? «Торжественные мероприятия и акции, посвященные Году экологии».

Правда, прошедший в декабре 2016 года госсовет, посвященный вопросам экологии, обозначил в качестве основной задачи формирование концепции устойчивого развития России, включающей мощную экологическую составляющую, и это очень важная веха, признал эксперт. Но оптимизма ему это не добавляет. «А вы знаете, что у нас уже было что-то подобное – в начале 2000-х годов? – отмечает Николай Шеремет. – Со временем о ней просто забыли. Что помешает забыть и на этот раз?»

Тем более что пока власти продолжают демонстрировать явную расслабленность: скоро закончится первое полугодие, а похвастаться, кроме ликвидации фонда «За природу», южноуральским чиновникам, по сути, нечем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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