Южноуралец пойдет под суд за совращение семилетней падчерицы

Публикации за 28.04.17

Жителя Верхнеуральска будут судить за надругательство над первоклассницей.

Как уже сообщал «Новый День», 20 февраля в квартире одного из домов Верхнеуральска 35-летний мужчина напал на 7-летнюю падчерицу. Вскоре подозреваемого задержали.

На сожителя матери ребенка завели уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, расследование уголовного дела завершено. После утверждения обвинительного заключения материалы дела поступят на рассмотрение в суд.

В ходе следствия начальнику отдела МВД Верхнеуральска внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.04.17

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