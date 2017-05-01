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Челябинск

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Публикации за 01.05.17

В Челябинске перекрыли центр города

В Челябинске перекрыли центр города

В Челябинске ради праздничных демонстраций, шествий и митингов перекрыли центр города.

Как уже сообщал «Новый День», праздник весны и труда южноуральские представители политический партий и движений отмечают вразнобой: у каждого свое время и место проведения торжественных мероприятий.

В связи с этим движение по центральным улицам города ограничено с 9 до 14 часов: на этот срок перекрыта улица Тимирязева на участке от улицы Воровского до улицы Цвиллинга.

С 10 до 12 часов перекрыта улица Цвиллинга (четная сторона) от площади Революции до городского сада имени Пушкина. Трамваи ходят без ограничений.

С 11 до 12:30 ограничивается движение транспорта по проспекту Ленина – от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга. Общественный транспорт будет пропускаться по мере прохождения шествия.

Челябинцев и гостей города просят учитывать изменения и заранее планировать маршрут передвижения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.05.17

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