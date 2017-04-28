Вразнобой: Первомай ведущие политические партии в Челябинске отметят «каждый сам за себя»

Публикации за 28.04.17

Праздник весны и труда, отмечаемый 1 мая, в Челябинске снова продемонстрирует предельную разобщенность политических партий. Прекрасно понимая, какую сложность испытывают граждане, пытаясь различить между собой четыре парламентские партии, представители официоза решили хотя бы собраться в разных местах города, дабы челябинцы не перепутали «партию власти» и примкнувшие к ней, как всегда, профсоюзы с парламентской оппозицией (тоже, оказывается, разной).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», откроют празднование представители Федерации независимых профсоюзов России. Они объявили начало сбора в 9:30 на Театральной площади. Здесь в 10:00 начнется митинг, который решили не затягивать. В 10:30 колонна ФНПР начнет движение по маршруту улицы Тимирязева – Елькина – проспект Ленина – площадь Революции.

С Кировки навстречу представителям профсоюзов в 10:40 двинется колонна партии «Единая Россия» (начало формирования в 10:00). Встретившись на главной площади города, обе колонны направятся по улице Цвиллинга к саду имени Пушкина. Здесь в 12:00 начнется праздничный концерт.

Объявившие себя «конструктивной оппозицией» представители «Справедливой России» шествий решили не устраивать. Свой «правильный митинг» они проведут в 11:00 на Алом поле у храма Александра Невского. Видимо, отмечать Первомай рядом с памятником Ленину, где обычно проходят митинги на Алом поле, «новые социалисты» сочли некомильфо.

Челябинское региональное отделение КПРФ заявило о том, что приуроченная к Международному дню солидарности трудящихся маевка «возвращается на историческое место». А именно – за памятник Курчатову, в Челябинский городской бор. Здесь в 12:00 стартует акция по уборке «зеленых легких» областного центра, которая будет сопровождаться концертом, конкурсами и сбором средств для детей Донбасса.

Челябинские либерал-демократы (и, не исключено, могущие подтянуться к ним националисты) начнут собираться в сквере на площади Революции также в 12:00. В 13:00 стартует их шествие по маршруту улицы Кирова – Тимирязева – Воровского – площадь Революции.

Горожанам надо учитывать, что в связи с политическими «гуляниями» центр города будет полдня закрыт для автотранспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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