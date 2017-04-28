NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.04.17

Вразнобой: Первомай ведущие политические партии в Челябинске отметят «каждый сам за себя»

Вразнобой: Первомай ведущие политические партии в Челябинске отметят «каждый сам за себя»

Праздник весны и труда, отмечаемый 1 мая, в Челябинске снова продемонстрирует предельную разобщенность политических партий. Прекрасно понимая, какую сложность испытывают граждане, пытаясь различить между собой четыре парламентские партии, представители официоза решили хотя бы собраться в разных местах города, дабы челябинцы не перепутали «партию власти» и примкнувшие к ней, как всегда, профсоюзы с парламентской оппозицией (тоже, оказывается, разной).

Как передает корреспондент РИА , откроют празднование представители Федерации независимых профсоюзов России. Они объявили начало сбора в 9:30 на Театральной площади. Здесь в 10:00 начнется митинг, который решили не затягивать. В 10:30 колонна ФНПР начнет движение по маршруту улицы Тимирязева – Елькина – проспект Ленина – площадь Революции.

С Кировки навстречу представителям профсоюзов в 10:40 двинется колонна партии «Единая Россия» (начало формирования в 10:00). Встретившись на главной площади города, обе колонны направятся по улице Цвиллинга к саду имени Пушкина. Здесь в 12:00 начнется праздничный концерт.

Объявившие себя «конструктивной оппозицией» представители «Справедливой России» шествий решили не устраивать. Свой «правильный митинг» они проведут в 11:00 на Алом поле у храма Александра Невского. Видимо, отмечать Первомай рядом с памятником Ленину, где обычно проходят митинги на Алом поле, «новые социалисты» сочли некомильфо.

Челябинское региональное отделение КПРФ заявило о том, что приуроченная к Международному дню солидарности трудящихся маевка «возвращается на историческое место». А именно – за памятник Курчатову, в Челябинский городской бор. Здесь в 12:00 стартует акция по уборке «зеленых легких» областного центра, которая будет сопровождаться концертом, конкурсами и сбором средств для детей Донбасса.

Челябинские либерал-демократы (и, не исключено, могущие подтянуться к ним националисты) начнут собираться в сквере на площади Революции также в 12:00. В 13:00 стартует их шествие по маршруту улицы Кирова – Тимирязева – Воровского – площадь Революции.

Горожанам надо учитывать, что в связи с политическими «гуляниями» центр города будет полдня закрыт для автотранспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.17

Главную магистраль Челябинска закроют для машин и электротранспорта. / В Сосновском районе на кладбище пропала пенсионерка. / Челябинка отсудила у больницы полмиллиона за полученные ожоги.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter