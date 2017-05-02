В Челябинской области ликвидирована нарколаборатория. Обороняться «химики» собирались с помощью обреза

Публикации за 02.05.17

Полиция южноуральского ЗАТО ликвидировала нарколабораторию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, лабораторию по производству наркотических средств сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по ЗАТО Озерск обнаружили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на одном из садовых участков, расположенном в кыштымском поселке Дальняя Дача.

Полицейские задержали трех жителей города Озерска, один из которых уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Изъято три магнитных мешалки, компрессор и реактивы для производства наркотических веществ, а также наркотическое средство мефедрон общей массой более 0,5 килограмма. В ходе проведения дальнейших обысков в жилищах задержанных было изъято около 40 грамм мефедрона, обрез одноствольного охотничьего ружья и боеприпасы к нему.

Следственным отделом УМВД по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере).

В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных – арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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