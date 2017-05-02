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Челябинск

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Публикации за 02.05.17

В Челябинске завершается отопительный сезон

В Челябинске завершается отопительный сезон

Власти Челябинска приняли решение завершить отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА , в связи с установившимися в городе устойчиво положительными температурами и выполнением государственного норматива по среднесуточной температуре воздуха (+8 градусов Цельсия) мэрия Челябинска приняла решение о завершении отопительного сезона со 2 мая. Об этом заявили начальник муниципального управления ЖКХ Сергей Кочетков и глава города Евгений Тефтелев.

По словам директора МУП «Челябинские тепловые коммунальные сети» Сергея Лобанова, уже сегодня планируется отключить отопление на 90% жилого фонда и учреждений Челябинска. Оставшиеся 10% коммунальщики намерены прекратить отапливать к утру 3 мая.

Градоначальник поручил проконтролировать правильность начислений за использованную тепловую энергию, одна признал, что ежегодно челябинцы, живущие в зданиях, оборудованных теплосчетчиками, сталкиваются с завышенными платежами. «К сожалению, бывает такое, что мы закончили отопительный сезон 2-3 мая, а горожане получают квитанции с начислениями по 10 мая, 15 мая», – отметил Евгений Тефтелев.

Между тем, по словам Сергея Кочеткова, с переходом на летний режим работы стартует процесс опрессовки тепловых сетей. В различных районах Челябинска горячую воду в связи с подготовкой к новому отопительному сезону начнут отключать уже 15-16 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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