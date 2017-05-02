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Публикации за 02.05.17

Южноуралец заставлял несовершеннолетнюю дочь выпрашивать у прохожих деньги на спиртное

Южноуралец заставлял несовершеннолетнюю дочь выпрашивать у прохожих деньги на спиртное

Житель Еманжелинска заставлял свою дочь попрошайничать.

Как сообщили РИА , о том, что несовершеннолетний ребенок просит у прохожих деньги у одного из магазинов Еманжелинска, в дежурную часть полиции сообщили горожане.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что попрошайничать девочку заставлял ее отец, ранее неоднократно судимый. Мужчина нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Деньги, полученные дочерью от прохожих, он тратил на спиртное и сигареты.

Приехав домой к проблемной семье, полицейские и представители опеки обнаружили, что в квартире никакой еды нет, а горе-родитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что южноуралец уже привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью2 статьи 151 Уголовного кодекса РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

В настоящий момент совместно с отцом девочка не проживает, ребенка передали матери, которая трудоустроилась и не злоупотребляет спиртным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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