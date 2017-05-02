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Публикации за 02.05.17

Двое магнитогорцев погибли, откачивая воду из погреба

Двое магнитогорцев погибли, откачивая воду из погреба

Южноуральцы задохнулись, откачивая воду из погреба.

Как передает корреспондент РИА , Ордожоникидзевский следственный отдел СКР по Магнитогорску проводит доследственную проверку по факту гибели двух местных жителей, тела которых были обнаружены в погребе частного дома, расположенного на улице Калмыкова.

По предварительной информации, магнитогорцы откачивали воду из подвала с помощью бензиновой мотопомпы. Возможно, они погибли, надышавшись угарным газом. Еще один пострадавший, по данным «Верстов.Инфо», 18-летний сын одного из погибших, был госпитализирован.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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