Двое магнитогорцев погибли, откачивая воду из погреба

Публикации за 02.05.17

Южноуральцы задохнулись, откачивая воду из погреба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ордожоникидзевский следственный отдел СКР по Магнитогорску проводит доследственную проверку по факту гибели двух местных жителей, тела которых были обнаружены в погребе частного дома, расположенного на улице Калмыкова.

По предварительной информации, магнитогорцы откачивали воду из подвала с помощью бензиновой мотопомпы. Возможно, они погибли, надышавшись угарным газом. Еще один пострадавший, по данным «Верстов.Инфо», 18-летний сын одного из погибших, был госпитализирован.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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