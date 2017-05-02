Снова наушники: 16-летняя челябинка погибла, не услышав сигнал приближающегося поезда

Публикации за 02.05.17

В Челябинской области девушка-подросток погибла от удара товарняка.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении СКР на транспорте, трагедия произошла днем 1 мая на 32 километре перегона «Кирзавод – Пост Восточный».

16-летняя девушка шла вдоль железнодорожных путей по насыпи, находясь при этом в габарите движения поезда. Для предотвращения наезда машинист подавал сигналы большой громкости, однако жительница Южного Урала была в наушниках и сигналы приближающегося поезда не услышала. В итоге девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Всего по данным следственного управления за минувшие выходные на участках Свердловской и Южно-Уральской железных дорог на территории Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей погибли 5 человек.

Так, утром 29 апреля на 1442 километре 1 пикета перегона «Бахаревка – Пермь-2» в Пермском крае электропоезд сообщением «Кишерть-Пермь-2» смертельно травмировал 70-летняя женщина, переходившую пути перед близко идущим поездом. Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. Женщина скончался на месте происшествия.

Ночью 30 апреля на станции Когалым ХМАО пассажирский поезд сбил 43-летнюю женщину. По предварительным данным, она находилась на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была доставлена в местную больницу, где от полученных травм скончалась.

Вечером 1 мая в Свердловской области на 95 километре 3 пикета перегона «Каменск-Уральский – Кунавино» грузовой поезд смертельно травмировал 70-летнюю женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей в габарите движения товарняка и на сигналы большой громкости не реагировала.

Еще одно смертельное железнодорожное травмирование произошло в Оренбургской области, также 1 мая. Здесь на 361 километре 1-2 пикета перегона «Сакмарская – 24 Разъезд» грузовой поезд насмерть задавил молодого человека, уснувшего возле железнодорожных путей в габарите движения железнодорожного состава.

По каждому указанному факту следственными органами выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, близкие родственники, проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. По результатам проведенных проверок будут приняты процессуальные решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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