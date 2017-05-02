Власти Челябинска пообещали к 9 Мая запустить фонтаны и вывезти мусор с кладбищ

Публикации за 02.05.17

К 9 Мая в Челябинске должны заработать фонтаны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске продолжаются работы по санитарной уборке улиц и скверов.

Между тем, близится празднование Дня Победы. Поэтому особое внимание городские власти на наступившей неделе намерены уделить приведению в порядок памятников и мемориалов.

Кроме того, к 9 Мая планируется включить фонтаны и высадить цветы на центральные клумбы. Так, глава Советского района Михаил Буренков обещал запустить к Дню Победы главный свето-музыкальный комплекс на площади Революции. Недавно коммунальщики испытали достаточно серьезные трудности: пришлось экстренно устранять аварию на водоводе фонтана. В настоящее время неполадки устранены, и корпуск комплекса освобождается от дощатого укрытия.

Кроме того, на клумбе за памятником Ленину власти Советского района намерены к 9 мая высадить цветы. А в Центральном районе клумбы на Аллее Славы украсят красной сальвией.

Продолжает оставаться острым вопрос своевременного вывоза мусора, собранного в ходе субботников, признал глава Челябинска Евгений Тефтелев. «Много мусора скопилось на кладбищах после родительского дня. Прошу максимально быстро навести там порядок, – заявил градоначальник. – Также после уборки территорий еще остается много не вывезенных мешков с мусором. Глав районов призываю обратить внимание на этот момент и проводить работу не только днем, но и ночью. К 9 мая в городе должно быть чисто».

Между тем, в некоторых районах уже сейчас вынуждены вывозить мусор, в основном, ночью. По словам руководителя Советского района Михаила Буренкова, у коммунальщиков просто нет другого выбора: днем машины не могут подъехать к бордюрам и забрать выставленные у них мешки из-за припаркованных вдоль обочин автомобилей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.05.17

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