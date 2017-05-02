В Троицке хулиганы вынесли все стекла в памятнике федерального значения (ФОТО) / Чиновники и полиция бездействуют

В Троицке уничтожается памятник архитектуры федерального значения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», краеведы обеспокоены судьбой пассажа братьев Яушевых, расположенного в Троицке. Об этом рассказал руководитель инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.
По словам общественника, власти просто махнули рукой на историческое здание. «Раньше здесь располагался цех завода, – отметил Юрий Латышев. – Но производство отсюда убрали, а вместе с этим сняли и охрану. И хотя войти в здание можно с территории завода, за памятником архитектуры фактически никто не следит».
Безнадзорность уже начала приносить свои плоды. Так, по словам руководителя группы «АрхиСтраж», уже долгое время жители Троицка разрушают фундамент пассажа Яушевых. Горожан разрывают основание здания в поисках свинца, по слухам, заливавшегося в фундамент.
А во второй половине апреля памятник постигло еще одно несчастье – кто-то выбил камнями все стекла в здании. «Скорее всего, это мальчишки, – предполагает Юрий Латышев. – Но их нужно найти! Речь о памятнике федерального значения, и произошедшее – уголовно наказаемое деяние. Так возбудите уголовное дело. Пусть по статье «хулиганство». Но хулиганов нужно найти и наказать. Если это несовершеннолетние – вместе с родителями. Пусть сами вставляют новые стекла».
Краевед намерен направить письмо в государственный комитет по охране культурного наследия Челябинской области. «Сейчас все разводят руками, ничего не хотят делать! – возмущается общественник. – А необходимо срочно принять меры для обеспечения сохранности объекта. Ведь сейчас они выбили стекла. Потом рамы сломают и залезут туда. А после – и вовсе подожгут».
Челябинск, Виктор Елисеев
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