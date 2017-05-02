В Троицке хулиганы вынесли все стекла в памятнике федерального значения (ФОТО) / Чиновники и полиция бездействуют

Публикации за 02.05.17

В Троицке уничтожается памятник архитектуры федерального значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», краеведы обеспокоены судьбой пассажа братьев Яушевых, расположенного в Троицке. Об этом рассказал руководитель инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

По словам общественника, власти просто махнули рукой на историческое здание. «Раньше здесь располагался цех завода, – отметил Юрий Латышев. – Но производство отсюда убрали, а вместе с этим сняли и охрану. И хотя войти в здание можно с территории завода, за памятником архитектуры фактически никто не следит».

Так здание выглядело в начале ХХ века

А так 28 февраля 2017 года

Безнадзорность уже начала приносить свои плоды. Так, по словам руководителя группы «АрхиСтраж», уже долгое время жители Троицка разрушают фундамент пассажа Яушевых. Горожан разрывают основание здания в поисках свинца, по слухам, заливавшегося в фундамент.

А во второй половине апреля памятник постигло еще одно несчастье – кто-то выбил камнями все стекла в здании. «Скорее всего, это мальчишки, – предполагает Юрий Латышев. – Но их нужно найти! Речь о памятнике федерального значения, и произошедшее – уголовно наказаемое деяние. Так возбудите уголовное дело. Пусть по статье «хулиганство». Но хулиганов нужно найти и наказать. Если это несовершеннолетние – вместе с родителями. Пусть сами вставляют новые стекла».

Краевед намерен направить письмо в государственный комитет по охране культурного наследия Челябинской области. «Сейчас все разводят руками, ничего не хотят делать! – возмущается общественник. – А необходимо срочно принять меры для обеспечения сохранности объекта. Ведь сейчас они выбили стекла. Потом рамы сломают и залезут туда. А после – и вовсе подожгут».

Апрель 2017

Фотографии Юлии Хмелевской

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