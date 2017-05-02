Жители частного сектора под Челябинском боятся, что пожар уничтожит их дома

Публикации за 02.05.17

Пламя охватило берег озера Смолино в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Новороссийской вспыхнул пожар – пылает береговая линия вдоль озера Смолино.

Увидев клубы дыма и языки пламени, местные жители испугались и опасаются, что пламя в любой момент может перекинуться на частные дома. Огонь уже распространился на десятки метров, поэтому клубы дыма от него заметны издалека. К месту происшествия прибыли огнеборцы, которым удалось потушить пламя. Как считают местные жители, пожар мог быть спровоцирован любителями шашлыков, курильщиками или злоумышленниками их хулиганских побуждений, сообщает «31tv». В МЧС, в свою очередь, говорят о неосторожном обращении с огнем.

Стоит отметить, что на данный момент на Южном Урале складывается довольно сложная обстановка с пожарами. Так, недалеко от Шагольского переезда произошло возгорание сухой травы – огонь распространился на большой площади, при этом, рядом также находится садовое товарищество и частный сектор. Как рассказали местные жители, избежать больших проблем удалось лишь чудом – к месту происшествия прибыл всего один пожарный расчет, которому, вероятнее всего, не хватило воды, а ветер при этом продолжал раздувать пламя. Однако справиться с этим пожаром все-таки удалось.

Челябинск, Олег Кирьянов

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