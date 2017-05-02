В России открыли новый род гигантских динозавров

Публикации за 02.05.17

Российские ученые открыли новый род титанозавров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета, сотрудники вуза нашли останки одного из гигантских динозавров на берегу Гусиного озера в юго-западной части центральной Бурятии.

Первыми новый род в группе гигантских динозавров, получивший название завроподов, описали исследователи СПбГУ Александр Аверьянов и Павел Скучас. Российские ученые признают, что отдельные кости и целые скелеты этих растительноядных динозавров находили и раньше, но ни одна из находок не была описана как новый род или вид.

Изучив хвостовые позвонки, найденные на берегу Гусиного озера, исследователи пришли к выводу, что динозавр из Забайкалья – представитель нового рода титанозавров. При этом до открытия российских ученых считалось, что представители этого рода обитали в Южной Америке. Новая находка позволяет предположить, что завроподы имеют азиатское происхождение.

«Это первый российский завропод, получивший научное имя, – отмечает Павел Скучас. – Новый род мы назвали в честь Тенгри – главного божества монгольско-тюркской мифологии, а типовой вид – в честь нашего коллеги, палеонтолога из Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН Алексея Старкова, который обнаружил много останков динозавров в Сибири».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.05.17

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