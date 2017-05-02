Пьяный южноуралец расстрелял витрину магазина из охотничьего ружья

Публикации за 02.05.17

В южноуральскеом ЗАТО подвыпивший горожанин открыл огонь по магазину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 1 мая около 13:00 в полицию Снежинска поступило сообщение от владелицы одного из магазинов города о сквозном повреждении окон торговой точки. По словам женщины, перед повреждением окон она услышала сильный хлопок.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, территорию места происшествия оцепили. Сотрудники полиции установили, что повреждение окна произошло в результате выстрела из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра патроном с картечью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность стрелявшего. Им оказался 28-летний житель Снежинска, который из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел из ружья с балкона своей квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного Кодекса РФ (хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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