В Челябинске поймали серийного грабителя, срывавшего с женщин украшения

Публикации за 02.05.17

Полиция Челябинска ищет пострадавших от нападений серийного грабителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции задержали в Челябинске ранее судимого местного жителя, который подозревается в серии грабежей – жертвами злоумышленника становились женщины.

По данным полиции, мужчина мог орудовать в разных районах города, а все награбленные драгоценности сбывал в ломбарды. Предполагаемого преступника удалось найти благодаря тому, что, убегая после очередного нападения, он попал в объектив камер наружного наблюдения. Сообщается, что золотые украшения с жертв мужчина попросту срывал. На данный момент общая сумма ущерба от его действий оценивается в 8 000 рублей. Установить личность подозреваемого стражам порядка удалось, в том числе, и благодаря показаниям потерпевших, которые описали приметы нападавшего.

Сейчас в отношении мужчины открыто сразу несколько уголовных дел. Если его вина будет доказана, он рискует оказаться за решеткой на срок до 7 лет. В полиции полагают, что жертв, ограбленных подозреваемых, может оказаться и больше, поэтому просят всех, кто мог пострадать от его действий, обратиться к стражам порядка.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 02.05.17

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