Дюжину южноуральцев, приехавших в Удмуртию на интеллектуальные игры, отправили в больницу с кишечной инфекцией

Публикации за 02.05.17

Южноуральцы, приехавшие в Удмуртию для участия в турнире «Что? Где? Когда?», госпитализированы с кишечной палочкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Республике Удмуртия, инцидент произошел в ООО ДОУ «Дружба».

По данным ведомства, информация о вспышке кишечной инфекции на территории образовательного учреждения поступила сегодня ночью. Это на своей странице в социальной сети подтвердил и президент ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин. По его словам, из 500 участников турнира в больнице с кишечной палочкой оказались более 50 подростков.

По данным Федерального агентства новостей, в числе пострадавших восемь челябинцев и четверо снежинцев. Причем среди них есть как подростки, так и совершеннолетние молодые люди.

Между тем, по информации регионального Роспотребнадзора, интеллектуальный турнир проводился без уведомления ведомства. Кроме того, собравшееся число участников (500 человек) заметно превысило расчетную численность лагеря в 380 детей. Управление СКР по Удмуртии уже возбудило по факту отравления детей уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды и проверяют продукты питания, следователи опрашивают детей и персонал лагеря. Работа лагеря приостановлена. Пищеблок закрыт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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