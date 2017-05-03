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Публикации за 03.05.17

Коммунальный шок: жители Еманжелинска остались без горячей воды, а перечисленные за отопление 60 миллионов рублей пропали

Коммунальный шок: жители Еманжелинска остались без горячей воды, а перечисленные за отопление 60 миллионов рублей пропали

В Еманжелинске ищут пропавшие 60 миллионов рублей, перечисленные жителями за тепло.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска провело проверку по факту преждевременной остановки газовых котельных города, эксплуатируемых ООО «Уралсервис».

Сотрудники прокуратуры установили, что в 2017 году ООО «Уралсервис» умудрилось задолжать ООО «НОВАТЭК» более 60 миллионов рублей за газ, что привело к введению ограничения подачи газа на семь котельных города. В результате 27 апреля в 80% многоквартирных жилых домов и социальных учреждений Еманжелинска была прекращена подача тепла и горячей воды до официального окончания отопительного сезона.

При этом потребители теплоэнергии города своевременно вносили плату за энергосурсы, собираемость платежей составила более 90%, отмечают в надзорном ведомстве. Полученные средства должностные лица ООО «Уралсервис» использовали на иные, пока неизвестные, цели, поскольку на счетах предприятия этих денег нет.

Прокуратура Еманжелинска направила в следственные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В адрес руководства ООО «Уралсервис» внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

Главе города надзорное ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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