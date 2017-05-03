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Публикации за 03.05.17

Около двух тысяч южноуральцев из-за пожара остались без света

Около двух тысяч южноуральцев из-за пожара остались без света

В Кусинском районе пожар оставил без электричества целый поселок.

Как сообщили РИА в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», повреждение линии электропередач 35 кВ «Таганай – Медведевка» произошло накануне вечером. В результате аварии без электроснабжения остались 1 тысяча 842 жителя села Медведевка, а также социально-значимые объекты.

На место ЧП прибыли две восстановительные бригады. Спустя несколько часов административные здания подключили к дизель-генераторам.

В ходе ликвидации аварии энергетики заменили поврежденные огнем деревянные опоры ЛЭП. Причины пожара устанавливаются.

На данный момент без электричества остаются 1 тысяча 342 жителя Медведевки. Подачу света в дома 500 селян и объекты инфраструктуры возобновили.

Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения поселка – 16:00 сегодня.

Челябинск, Юлия Димова

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