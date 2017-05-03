Лишили праздника: южноуральские полицейские в последней декаде апреля конфисковали больше 20 тысяч литров алкоголя

Публикации за 03.05.17

В Челябинской области полиция за 10 дней изъяла из незаконного оборота больше 20 тысяч литров паленого алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции Челябинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» провели с 21 по 30 апреля 1 тысячу 990 проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оптовую и розничную реализацию этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции.

Из незаконного оборота изъято 21 тысяча 739 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, 237 литров этилового спирта, из которых 112 признаны опасными для жизни и здоровья потребителей.

Выявлено 451 административное правонарушение в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.

Возбуждено 46 уголовных дел, в том числе 19 по статье 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), 8 по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 6 по статье 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование), 4 по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции), и 1 по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.05.17

Около двух тысяч южноуральцев из-за пожара остались без света. / В тысяче жилых домов Челябинска отключат горячую воду. / Коммунальный шок: жители Еманжелинска остались без горячей воды, а перечисленные за отопление 60 миллионов рублей пропали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»