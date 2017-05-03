Дольщики проблемных застройщиков выходят на совместный пикет в Челябинске

Публикации за 03.05.17

В Челябинске дольщики проблемных строительных компаний намерены выйти на совместный пикет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста запланирована на 16 мая. Эта информация распространяется в группах дольщиков в социальных сетях.

Собраться южноуральцы намерены у здания Законодательного собрания Челябинской области на Кировке. Инициативные группы готовятся вывести по 10-15 человек от каждого застройщика с 11:00 до 13:00.

Среди потенциальных участников – дольщики жилых комплексов «Академ» (ООО «Гринфлайт»), «Новоград» (ООО «Град»), «Оникс» (ООО «Строительные технологии города») и «Яркая жизнь» (финансово-строительный холдинг Milestone Development).

Напомним, в конце апреля именно дольщики «Яркой жизни» в очередной раз забили тревогу. Застройщик уже дважды переносил сроки сдачи в эксплуатацию двух строящихся домов, при этом оба здания находятся в высокой степени готовности. Это-то и вызывает настороженность челябинцев, отмечающих, что в последнее время работы на их домах практически не ведутся. Кроме того, по данным дольщиков, вместо комплексной застройки микрорайона с возведением 20 многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, строительная компания решила ограничиться строительством четырех домов. Но и это вызывает у них определенные сомнения, так как за несколько лет было возведено всего два здания, да и те не полностью.

А уже 1 мая о переносе сроков сдачи в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на Комсомольском проспекте (ЖК «Оникс») заявило ООО «Строительные технологии города». О том, что эта компания пополнила список проблемных застройщиков в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области заявляли еще в марте нынешнего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.05.17

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