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Челябинск

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Публикации за 03.05.17

На въезде в Челябинск у газовой заправки вспыхнула фура

На въезде в Челябинск у газовой заправки вспыхнула фура

На въезде в Челябинск полыхнул многотонный грузовик.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня около 10:00 на въезде со стороны Троицка. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, во время происшествия прогремел взрыв, однако позднее эту информацию опровергли представители МЧС. Пожар случился возле остановки под названием «Подстанция» в непосредственной близости от газовой заправки, куда в скором времени прибыли два пожарных автомобиля. По данным экстренных служб, в пожаре полностью выгорела кабина большегрузного транспорта, частично поврежден тент. Водителю удалось своевременно покинуть фуру, поэтому он не пострадал.

Также отмечается, что в этом инциденте рама грузовика осталась невредимой, так что говорить о взрыве смысла нет. Вероятнее всего, очевидцы услышали хлопок от лопнувшей шины. В районе происшествия сотрудники автоинспекции временно ограничили движение транспорта.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.05.17

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