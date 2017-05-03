Сразу два ресторана Subway закрылись в Челябинске

Публикации за 03.05.17

В центре Челябинска закрылись сразу два заведения быстрого питания известной сети Subway.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владельцы предприятий не смогли выплачивать арендную плату в связи с падением объемов выручки.

Остановить свою работу пришлось заведениям сети, расположенным по проспекту Ленина. Сами рестораны принадлежали компании «Лабиринт», которая и приобрела франшизу для запуска этого бизнеса в Челябинске, сообщает «Медиазона». Свои неудачи владельцы ресторанов быстрого питания связывают с сокращением доходов жителей города.

«Около шести месяцев они просто копили долг по аренде. Совсем недавно сумели рассчитаться, но сразу же возникла новая проблема – компания в одностороннем порядке расторгла договор аренды, но свою мебель с оборудованием так и не вывезла. Это все теперь остается в помещениях, и мы не можем сдать площади другим арендаторам. В соответствии с законом – это имущество нам не принадлежит, и куда-то его деть мы не можем. Пока еще никуда не обращались, надеемся на мирное решение ситуации», – сетует владелец коммерческих площадей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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