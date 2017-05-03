Девятилетний златоустовец, разбивший голову о бетонную плиту, скончался в больнице

Публикации за 03.05.17

Школьник из Златоуста, упавший на бетонную плиту, умер в челябинской больнице.

Как уже сообщал «Новый День», 9-летнего жителя Златоуста доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу 21 апреля.

За день до этого мальчик бегал среди гаражей и упал с высоты не более метра, однако удар о бетонную плиту оказался довольно сильным, отчего ребенок потерял сознание. Прибывшие к месту инцидента медики констатировали открытую черепно-мозговую травму, оказали пострадавшему помощь и доставили в медицинское учреждение Златоуста.

Утром следующего дня состояние школьника резко ухудшилось. Пытаясь спасти ребенку жизнь, врачи приняли решение ввести его в состояние искусственной комы. Мальчика срочно госпитализировали в челябинскую детскую областную больницу.

Медики главной детской больницы Южного Урала боролись за жизнь златоустовца 10 дней. Школьнику было сделано 2 операции. Однако все усилия врачей оказались тщетны: ребенок скончался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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