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Публикации за 03.05.17

КамАЗ с мешками марихуаны задержан в Челябинской области на границе с Казахстаном

КамАЗ с мешками марихуаны задержан в Челябинской области на границе с Казахстаном

В Челябинской области задержан грузовик с 15-ю мешками марихуаны.

Как сообщили РИА в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области, в минувший понедельник на пункте пропуска «Мариинский» при въезде на территорию Российской Федерации был задержан грузовой автомобиль КамАЗ с крупной партией вещества растительного происхождения, предположительно – марихуаны.

Во время досмотра в грузовом автомобиле было обнаружено 15 мешков с запрещенным наркотическим веществом общим весом более 170 килограммов. На данный момент содержимое мешков изъято для проведения экспертизы, по итогам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

Челябинск, Олег Кирьянов

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