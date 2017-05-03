КамАЗ с мешками марихуаны задержан в Челябинской области на границе с Казахстаном

Публикации за 03.05.17

В Челябинской области задержан грузовик с 15-ю мешками марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области, в минувший понедельник на пункте пропуска «Мариинский» при въезде на территорию Российской Федерации был задержан грузовой автомобиль КамАЗ с крупной партией вещества растительного происхождения, предположительно – марихуаны.

Во время досмотра в грузовом автомобиле было обнаружено 15 мешков с запрещенным наркотическим веществом общим весом более 170 килограммов. На данный момент содержимое мешков изъято для проведения экспертизы, по итогам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.05.17

Девятилетний златоустовец, разбивший голову о бетонную плиту, скончался в больнице. / Сразу два ресторана Subway закрылись в Челябинске. / УФАС признало недобросовестным предприятие, «кинувшее» полсотни южноуральских больниц. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»