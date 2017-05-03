Под Магнитогорском бензовоз врезался в машину скорой помощи: есть погибшие

Публикации за 03.05.17

На южноуральской трассе бензовоз врезался в машину скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня днем на автодороге Магнитогорск – Кизил.

Водитель бензовоза не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Луидор» – машиной скорой помощи, в которой находились пациенты. По информации «Верстов.Инфо», очевидцы аварии предполагают, что водитель бензовоза просто заснул за рулем.

В результате ДТП погиб 54-летний шофер «неотложки». Водитель бензовоза и фельдшер «скорой» госпитализированы. Пациенты «неотложки» по счастливой случайности не пострадали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Магнитогорска выясняют все обстоятельства аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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