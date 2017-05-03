NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.05.17

Под Магнитогорском бензовоз врезался в машину скорой помощи: есть погибшие

Под Магнитогорском бензовоз врезался в машину скорой помощи: есть погибшие

На южноуральской трассе бензовоз врезался в машину скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА , авария произошла сегодня днем на автодороге Магнитогорск – Кизил.

Водитель бензовоза не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Луидор» – машиной скорой помощи, в которой находились пациенты. По информации «Верстов.Инфо», очевидцы аварии предполагают, что водитель бензовоза просто заснул за рулем.

В результате ДТП погиб 54-летний шофер «неотложки». Водитель бензовоза и фельдшер «скорой» госпитализированы. Пациенты «неотложки» по счастливой случайности не пострадали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Магнитогорска выясняют все обстоятельства аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.05.17

КамАЗ с мешками марихуаны задержан в Челябинской области на границе с Казахстаном. / Девятилетний златоустовец, разбивший голову о бетонную плиту, скончался в больнице. / Сразу два ресторана Subway закрылись в Челябинске.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter