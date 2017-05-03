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Челябинск

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Публикации за 03.05.17

В центре Челябинска закроют движение из-за репетиции парада

В центре Челябинска закроют движение из-за репетиции парада

4 и 5 мая в центре Челябинска вводятся ограничения движения.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, 4 мая в 19:30 на площади Революции начнется генеральная репетиция торжественного построения.

В связи с этим с 17:00 до 21:30 движение будет перекрываться на следующих участках:

проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается);

проспект Ленина от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны);

улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

улица Тимирязева от Цвиллинга до Елькина;

улица Елькина от Тимирязева до Воровского;

улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

5 мая в Челябинске запланировано шествие слушателей военного факультета ЮУрГУ. В этот день с 09:45 до 11:15 (по мере прохождение шествия) будет закрыто движение транспорта на проспекте Ленина от улицы Лесопарковая до улицы Красная, на улице Красная от проспекта Ленина до улицы Коммуны и на улице Коммуны от улицы Красная до улицы Кирова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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