В День Победы в центре Челябинска будут введены ограничения движения автотранспорта

Публикации за 08.05.17

Празднование Дня Победы внесет коррективы в маршруты челябинских автомобилистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ограничения движения автотранспорта в центре Челябинска начнут действовать утром 9 мая.

Так, с 10:00 до 14:00 движение будет закрыто на шести участках:

по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается);

проспект Ленина от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны);

по улице Тимирязева от Свободы до Свердловского проспекта;

по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

улица Елькина от Тимирязева до Воровского;

по улице Цвиллинга от улицы Труда до улицы Тимирязева.

В 13:00 в Челябинске запланировано шествие «Бессмертного полка». В связи с этим с 13:00 до 16:00 будет закрыто движение на проспекте Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, в том числе на всех перекрестках, и на улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до мемориала «Вечный огонь».

Перед фейерверком, посвященным Дню Победы, в городе с 20:00 до 23:30 часов будет закрыто движение на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда, на улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы, на улице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской, на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина, а также на улице Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.

Кроме того, автовокзал «Центральный» (ДС «Юность») будет закрыт 9 мая с 18:00 до 24:00. Отправление междугородних автобусов в Троицком и Уфимском направлениях в течение дня 9 мая будет осуществляться от автостанции «Южная» (Областная больница).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.05.17

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