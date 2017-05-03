Дело экс-главы Каслинского района направлено в суд

Публикации за 03.05.17

Уголовное дело бывшего главы Каслинского района Александра Грачева направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Каслинского района Александра Грачева, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, о возбуждении дела против высокопоставленного чиновника стало известно 1 февраля нынешнего года. По данным следствия, в 2012-2013 годах Александр Грачев, занимавший в то время должность заместителя главы Каслинского муниципального района, незаконно предоставил местным жителям 2 земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц.

Также, в 2014 году чиновник, уже будучи главой района, принял незаконное решение о передаче земельного участка, на котором находился объект культурного наследия Челябинской области «Дом купца Хозяинова», для ведения хозяйственной деятельности. В результате здание было демонтировано и на земельном участке построен новый объект. Преступление было вскрыто сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время уголовное дело экс-главы направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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