«Предприимчивые» южноуральцы увели у МЧС при ремонте пожарного депо более 700 тысяч рублей

Публикации за 03.05.17

В Снежинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте пожарного депо.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, уголовное дело возбуждено по материалам проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что в 2012 году управление капитального строительства МЧС России заключило с ООО «Центр строительных решений» государственные контракты на выполнение работ по реконструкции пожарного депо , расположенного в Снежинске.

Для выполнения условий контрактов генподрядчик привлек субподрядчика ООО «Монтажно-строительное управление №174», который обязался выполнить строительно-монтажные работы по частичной реконструкции пожарной части. По итогам ремонта субподрядчик предъявил к оплате, а заказчик оплатил объем фактически не выполненных работ на сумму более 730,9 тысячи рублей.

По материалам прокурорской проверки территориальным следственным отделом МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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