На ММК выплавили 200-миллионную тонну конвертерной стали

Публикации за 03.05.17

Сталевары кислородно-конвертерного цеха (ККЦ) ММК преодолели важный символический рубеж.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в кислородно-конвертерном цехе предприятия выплавили 200-миллионную тонну стали.

ККЦ ММК – основное сталеплавильное подразделение комбината, в котором выплавляется более 80% всей стали компании: около 10 миллионов тонн в год. На сегодняшний день этот цех – один из самых производительных в мире среди аналогов.

Первая сталь в ККЦ Магнитки была получена 2 ноября 1990 года – эта дата и считается днем рождения цеха. В том году вошла в строй первая очередь цеха в составе конвертера №1, агрегата доводки стали, машины непрерывного литья заготовок №1 и отделения подготовки литых слябов. Второй конвертер и МНЛЗ № 2,3,4 были построены к 1994 году. К тому времени был завершен первый этап освоения технологии конвертерной плавки и непрерывной разливки стали. В 1999 году в ККЦ запустили третий конвертер. В октябре 2006 года в кислородно-конвертерном цехе произвели 100-миллионную тонну стали, а в марте 2012 года – 150-миллионную.

В последние годы кислородно-конвертерный цех ОАО «ММК» развивается в направлении совершенствования технологии и освоения производства новых марок стали. В состав ККЦ входят новая установка десульфурации чугуна, три высокопроизводительных 370-тонных конвертера с верхней продувкой, пять слябовых машин непрерывного литья заготовок и участок внепечной обработки, который, в свою очередь, включает в себя два циркуляционных вакууматора, три установки печь-ковш, два агрегата доводки стали, а также стенды усреднительной продувки.

В прошлом году в ККЦ был реализован крупный энергоэффективный проект модернизации систем управления двигателями дымососов – его стоимость составила около 400 миллионов рублей, а годовой экономический эффект – более 100 миллионов рублей. В рамках модернизации был осуществлен комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на приводных электродвигателях дымососов системы утилизации конвертерных газов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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