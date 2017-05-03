Поторопились? Экс-ректора УралГУФК вернули под домашний арест

Публикации за 03.05.17

Обвиняемого в получении взятки бывшего руководителя челябинского спортивного вуза вернули под домашний арест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, высшая судебная инстанция сегодня, 3 мая, отменила постановление Центрального районного суда от 14 апреля, освободившего экс-ректора УралГУФК Евгения Орехова из-под домашнего ареста.

Напомним, бывший руководитель спортивного вуза обвиняется в получении 2-миллионной взятки от коммерческих организаций в качестве вознаграждения за обеспечение победы организаций в конкурсных процедурах на проведение для вуза различных работ и оказания ряда услуг.

14 апреля в Центральном районном суде проходили слушания о продлении меры пресечения фигурантам дела – Евгению Орехову, его дочери Анастасии Орехова, Игори Чарикову и Валерию Поляку. Следователи просили суд еще на месяц продлить срок домашнего ареста для обвиняемых, поясняя это тем, что за это время будут получены результаты экспертиз, что позволит предъявить окончательную редакцию обвинительного заключения и провести ряд других следственных мероприятий.

Однако районный судья счел продление меры пресечения излишней. Следователи обжаловали это решение в Челябинском областном суде, который отменил его как незаконное. Судья продлил домашний арест до 19 мая всем фигурантам дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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