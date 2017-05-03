NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.05.17

В Октябрьском районе подросток избил школьника ежом

В Октябрьском районе подросток избил школьника ежом

Южноуральский подросток набросился на оппонента с живым ежим.

Как передает корреспондент РИА , 11-летнему школьнику потребовалась медицинская помощь после того, как на него напал сверстник и избил сеткой, внутри которой находился еж.

12-летний южноуралец нашел ежа во время прогулки. Он взял колючее животное, посадил его в сетку и продолжил прогулку. Спустя какое-то время он встретил своего 11-летнего знакомого, с которым отношения явно не складывались. В итоге школьник решил «приветить» оппонента сеткой, внутри которой находился еж.

Лишь спустя несколько дней пострадавший рассказал об этом происшествии родителям, потому как мать заметила его раны. В итоге школьника отправили в медицинское учреждение. Сейчас по данному факту проводится административное расследование. В отношении матери нападавшего также составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Вероятнее всего, любитель «драться ежами» будет взят на учет в ПДН.Об этом сообщает «Октябрьская искра» со ссылкой на специалиста районного ОМВД Ольгу Больных.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.05.17

КамАЗ с мешками марихуаны задержан в Челябинской области на границе с Казахстаном. / Девятилетний златоустовец, разбивший голову о бетонную плиту, скончался в больнице. / Сразу два ресторана Subway закрылись в Челябинске.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter