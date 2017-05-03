В Октябрьском районе подросток избил школьника ежом

Публикации за 03.05.17

Южноуральский подросток набросился на оппонента с живым ежим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11-летнему школьнику потребовалась медицинская помощь после того, как на него напал сверстник и избил сеткой, внутри которой находился еж.

12-летний южноуралец нашел ежа во время прогулки. Он взял колючее животное, посадил его в сетку и продолжил прогулку. Спустя какое-то время он встретил своего 11-летнего знакомого, с которым отношения явно не складывались. В итоге школьник решил «приветить» оппонента сеткой, внутри которой находился еж.

Лишь спустя несколько дней пострадавший рассказал об этом происшествии родителям, потому как мать заметила его раны. В итоге школьника отправили в медицинское учреждение. Сейчас по данному факту проводится административное расследование. В отношении матери нападавшего также составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Вероятнее всего, любитель «драться ежами» будет взят на учет в ПДН.Об этом сообщает «Октябрьская искра» со ссылкой на специалиста районного ОМВД Ольгу Больных.

Челябинск, Олег Кирьянов

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