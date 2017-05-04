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Челябинск

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Публикации за 04.05.17

Таганай закрыли для детей

Таганай закрыли для детей

В национальном парке «Таганая» ограничили посещения.

Как сообщили РИА в пресс-службе национального парка, на его территории временно запретили проводить массовые мероприятия и походы детских групп. Это связано с объявлением на территории Челябинской области особого противопожарного режима.

По данным службы охраны «Таганая», возгораний на территории национального парка не зарегистрировано. Тем не менее, приказ о введении с 30 апреля особого противопожарного режима вступил в силу. Он запрещает посещение парка детскими группами и проведение массовых мероприятий. Туристам нельзя сходить с маркированных троп, а разводить костры можно только на территории приютов. Кроме того, приостанавливаются работы, связанные с обслуживанием автодорог и ЛЭП, проходящих по парку.

«Также вводится усиленное патрулирование территории парка, – отметил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. – В этом году за обстановкой будут наблюдать не только с земли, но и воздуха. Для этого «на вооружение» поставлен мультикоптер. Он начнет полеты при выездах патрульной группы с высоток на Семибратке, Черной скале, хребте Большой Таганай, а также в Центральной усадьбе и посёлке Магнитка».

Сейчас от огня национальный парк «Таганай» готова защитить постоянно действующая оперативная группа из 10 человек. К ним на помощь в любой момент могут прийти еще 20 сотрудников-резервистов. На вооружении противопожарного формирования парка сейчас состоят 4 лесопатрульных комплекса, 3-тонная автоцистерна, 4 грузопассажирских мотовездехода, 7 снегоболотоходов, колесный трактор с навесным оборудованием, ранцевые огнетушители и прочий инвентарь, современные средства связи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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