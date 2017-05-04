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Челябинск

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Публикации за 04.05.17

В Челябинской области медбратья ограбили пациента по дороге в клинику

В Челябинской области медбратья ограбили пациента по дороге в клинику

В Магнитогорске медбратья ограбили пациента, пока везли его в больницу.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска направило в суд уголовное дело в отношении медбратьев, ограбивших госпитализируемого пациента.

Магнитогорцам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, в июне 2016 года южноуральцы, находясь в салоне служебного автомобиля выездной психиатрической бригады, во время госпитализации пациента в наркологический диспансер, осмотрели карманы его одежды и забрали сотовый телефон «Флай» и банковскую карту. Один из злоумышленников потребовал у мужчины назвать пин-код карты, а получив отказ, ударил его в грудь кулаками. В этот же день медбратья похитили со счета магнитогорца 18 тысяч 500 рублей.

В ходе следствия телефон и часть денежных средств были изъяты у обвиняемых, также наложен арест на их счета на сумму 7 тысяч 500 рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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