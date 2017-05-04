Эксперт: Челябинской области не хватает амбициозных проектов, и ШОС здесь не поможет (ВИДЕО)

Публикации за 04.05.17

Природных богатств Южного Урала недостаточно для того, чтобы Челябинская область стала центром притяжения: регион проиграет борьбу за туристов, если не появятся масштабные проекты. Об этом заявил предприниматель Алексей Овакимян, в 2011-2012 годах занимавший должность заместителя губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея создания в регионе «Диснейленда», высказанная им еще в бытность вице-губернатором, до сих пор не потеряла своей актуальности, отметил бизнесмен. Челябинской области не хватает амбициозных проектов, уверен г-н Овакимян. И туристический кластер в том виде, в каком предлагается сейчас, практически не имеет шансов на успех. «Не будем забывать, что Южному Уралу предстоит конкурировать с Санкт-Петербургом, Сочи, Алтаем, – напомнил предприниматель. – Что мы собираемся предлагать туристам? Горы и озера? Этого мало. К нам за этим не поедут».

Выиграть в борьбе за туристов Челябинская область может, лишь выйдя с какими-то актуальными предложениями. Пока концепция создания туристического кластера в регионе таковых не содержит.

Малоперспективно и такое направление, как бизнес-туризм. И надежды на его развитие, связываемые с возможным проведением в Челябинске саммита стран-участниц ШОС и БРИКС в 2020 году, не имеют под собой оснований.

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Отметим, кстати, что Алексей Овакимян – не первый представитель бизнес-сообщества Южного Урала, весьма прохладно высказывающийся о перспективах и пользе проведения саммита ШОС и БРИКС в Челябинске. Так, депутат Челябинской городской Думы и владелица гостиничного бизнеса Марина Карелина заявила, что за год, прошедший с первых сообщений представителей областного правительства о возможности проведения встречи глав государств, из анонсированных 24 гостиниц не начали строить ни одну.

Существующий поток туристов не может обеспечить заполняемость даже действующего гостиничного фонда, отметила предпринимательница. «Если бы у меня появились 24 новых отеля, я бы не знала, что с ними делать», – откровенно призналась г-жа Карелина.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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