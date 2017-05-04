Полицейские-сутенеры из Кыштыма отделались условными сроками

Публикации за 04.05.17

Экс-полицейские из Кыштыма получили условные сроки за организацию занятий проституцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 мая Кыштымский городской суд признал четырех местных жителей виновными в организации занятий проституцией.

Установлено, что с сентября 2013 года до июня 2014-го южноуральцы предоставляли принадлежащую им баню в Кыштыме на улице Нязепетровской для оказания интимных услуг, сообщает «Кыштымский рабочий». Летом 2014 года все четверо были задержаны. Примечательно, что двое из них на тот момент были действующими сотрудниками полиции.

Кыштымский городской суд приговорил бывших полицейских к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Двое их подельников приговорены к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Но оба они были освобождены от наказания по амнистии.

Приговор суда пока еще не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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