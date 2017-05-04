Челябинск может стать столицей аутсорсинга. Если поторопится

Публикации за 04.05.17

Челябинск может занять свое место в экономике будущего, если начнет развивать центры компетенций отраслевого аутсорсинга. Об этом заявил предприниматель, экс-вице-губернатор Челябинской области Алексей Овакимян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столице Южного Урала необходимо переориентироваться с развития промышленности на развитие сферы аутсорсинга: «Наш регион находится в достаточно проигрышной позиции с точки зрения логистики, чтобы делать упор на развитие производства товаров, – отмечает эксперт. – Все-таки самыми дешевыми остаются морские перевозки, а от нас до ближайшего порта 3 тысячи километров. Это очень большое расстояние. А услуги доставляются с помощью обычного оптоволокна. Это гигантская экономия». Конечно, это не значит, что Южному Уралу придется проститься с производством, говорит предприниматель, – но ориентировано оно будет лишь на достаточно ограниченный рынок – в радиусе 500 – 1 тысячи километров от Челябинска.

Могут возразить, что Челябинск по сей день является индустриальным городом, признает Овакимян. – Однако уже сейчас мировая экономика начала переход на новый технологический уклад. И у России в целом, и у Челябинска в частности есть возможность оказаться в числе лидеров.

Подобный сценарий является пока единственным, позволяющим разрешить противоречие, связанное с повышением производительности труда и модернизацией производств: обратной стороной этого процесса является сокращение численности работников на предприятии. При этом, как правило, речь идет о сокращении в разы. В результате молодые люди просто не могут найти себе работу на производстве. Развитие новой сферы, позволяющей претендовать не только на российский, но и в перспективе на мировой рынок, создаст дополнительные рабочие места, требующие высококвалифицированных кадров.

Причем, у Челябинска есть определенные преимущества, подчеркивает эксперт: в городе достаточно много квалифицированных специалистов, при этом их труд относительно дешев. Да и сопутствующие затраты (например, аренда) в сравнении с той же Москвой крайне невысоки.

Однако необходимым условием для превращения Челябинска в «столицу» аутсорсинга является создание отраслевых «центров компетенций». А также обеспечение комфортных условий жизни в городе ( и в этом плане строительство в непосредственной близости от Челябинска Томинского ГОКа может сослужить городу весьма дурную службу).

Напомним, аутсорсинг – это передача некоторых производственных функций или бизнес-процессов на обслуживание сторонней компании, которая специализируется в нужной области. Аутсорсинг является развивающимся видом оптимизации деятельности предприятий, наибольший рост пока наблюдается в сфере финансов и бухгалтерского учёта. Статистика, собранная в 1997 году Американской ассоциацией управления, показала, что уже тогда 20% из 600 опрошенных компаний передали на аутсорсинг хотя бы часть финансовых и бухгалтерских операций, а 80% – часть административных функций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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