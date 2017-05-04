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Публикации за 04.05.17

Попытка №… В Каслинском районе избрали нового главу

Попытка №… В Каслинском районе избрали нового главу

Каслинский район возглавил Игорь Колышев.

Как сообщили РИА в пресс-службе районного собрания депутатов, кандидатуру председателя ПК «Кооператор» Игоря Колышева поддержали 15 народных избранников. За второго кандидата – временно неработающую Ольгу Ремезову – проголосовал лишь один член собрания депутатов.

Игорь Колышев станет третьим за последние 5 лет главой Каслинского района. Два предыдущих руководителя закончили свою чиновную карьеру в суде. Так, руководивший муниципалитетом до февраля 2013 года Александр Коробейников в декабре того же года был осужден на 4 года лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Его заменил, сначала в статусе исполняющего обязанности, а после выборов 2014 года – в качестве полноправного главы Александр Грачев. Однако в начале нынешнего года его также обвинили в превышении должностных полномочий. Вчера следственное управление СКР по Челябинской области сообщило о том, что расследование уголовного дела экс-чиновника завершено и его материалы направлены в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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