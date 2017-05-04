Власти Челябинска закрыли Челябинский и Каштакский боры

Публикации за 04.05.17

Мэрия Челябинска объявила о введении в действие дополнительных требований пожарной безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ограничен вход и въезд на транспортных средствах в Челябинский (городской) и Каштакский боры, кроме лиц, осуществляющих работы в лесных массивах. Кроме того, запрещается на территории города разведение костров, проведение палов травы, сжигание мусора.

Нарушителям грозит административный штраф в размере от 2 до 500 тысяч рублей.

Между тем, главное управление лесами Челябинской области ввело режим ЧС в двух районах – Красноармейском и Кунашакском. Не исключено, что уже в ближайшее время к ним присоединятся Сосновский и Чебаркульский районы.

Наибольшее число термоточек в этом году обнаружено в Кунашакском районе. Однако высокая пожарная опасность (IV класс по региональной шкале) сохраняется и в большинстве других районов Челябинской области. С 28 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. По состоянию на утро 4 мая 2017 года на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона (10 апреля) ликвидированы 243 пожара на площади 2 тысячи 127,77 гектара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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