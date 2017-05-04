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Челябинск

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Публикации за 04.05.17

Икра, вино и Новый год: экс-глава Копейска брал все, что предлагали

Икра, вино и Новый год: экс-глава Копейска брал все, что предлагали

Копейский городской суд начал рассмотрение дела бывшего мэра.

Как передает корреспондент РИА , судебный процесс над экс-главой Копейска Вячеславом Истоминым стартовал сегодня с рассказа гособвинителя о взаимоотношениях мэра и предпринимателя, в получении взятки от которого обвиняют чиновника.

По словам прокурора, бизнесмен сам высказал заинтересованность в покровительстве градоначальника. Первоначально он обещал благодарность за беспрепятственное предоставление ему аренды располагающихся на территории Копейска земельных участков для индивидуального жилищного строительства, для ведения предпринимательской деятельности. Истомин и предприниматель договорились, что о размере и виде взятки глава города сообщит позднее.

При этом «благодарность» выражалась не только деньгами. Так, мэр Копейска за счет бизнесмена отпраздновал свое вступление в должность, 45-летие, Новый год. Кроме того, градоначальник получал упаковки дорогого игристого вина, осетров, фаршированных семгой, и, разумеется, деньги. Довольный мэр в ответ передал предпринимателю в аренду участки земли на улице Калинина, в районе шахты «Красная горнячка» и на улице Васнецова. Всего, по информации обвинения, за первый период «плодотворного сотрудничества» Вячеслав Истомин получил деньгами и «борзыми щенками» 894 тысячи рублей.

Следующее заседание суда состоится 22 июня.

Как уже сообщал , Вячеслав Истомин был задержан в своем рабочем кабинете 25 июля 2016 года. Он обвиняется в получении взяток на сумму не менее 2 миллионов рублей. Бывший чиновник пошел на досудебное соглашение со следствием, поэтому рассмотрение уголовного дела проходит в упрощенном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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