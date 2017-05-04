В Челябинске на 14,5 тысяч мест в детсадах претендуют 18 тысяч детей

Публикации за 04.05.17

В Челябинске началась массовая комплектация новых групп в дошкольных учреждениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в актуальной очереди на места в детских садах к началу мая нынешнего года было около 18 тысяч детей. Места получат порядка 14,5 тысяч. Об этом сообщила председатель комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье.

Численность общей очереди (включая тех, кто не собирается в детский сад с наступающем учебном году) на сегодня стоит 37,5 тысячи челябинцев.

Закончить массовую комплектацию дошкольных образовательных учреждений города чиновники планируют 30-31 мая. И уже 1 июня счастливчики смогут увидеть на сайте «очередников», получило ли их чадо место в детском саду. Однако родителям рекомендуют заглянуть на портал уже сейчас, чтобы проверить статус своей заявки: при комплектации будут учитываться только заявки со статусом «очередник».

После 1 июня родители, увидевшие в статусе своей заявки «распределен в ДОУ №», должны в обязательном порядке до 15 августа придти с пакетом документов в указанный детский сад и заключить договор. Если родители по какой-то причине не смогут «дойти» до ДОУ, выделенное их ребенку место передадут следующему в очереди, а их собственную заявку «заморозят». Это значит, что при последующих комплектациях она не будет рассматриваться. «Разморожена» заявка будет лишь после личного обращения родителей в районный орган образования либо непосредственно в комитет по делам образования.

По словам начальника отдела обеспечения дошкольного образования городского ведомства Юлии Наймиллер, в прошлом году таких «отказников» набралось около 3 тысяч. Их места были распределены между следовавшими за ними очередниками к 1 сентября.

Для челябинцев, не получивших направления в ДОУ, либо распределенных в детский сад, который по тем или иным причинам им не подходит, с 1 по 9 июня будет организован массовый прием в районных центрах обеспечения деятельности образовательных организаций. Чиновники обещают дать ответы на все вопросы горожан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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