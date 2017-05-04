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Челябинск

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Публикации за 04.05.17

Челябинцы запутались в электронной очереди в детсады

Челябинцы запутались в электронной очереди в детсады

Челябинские чиновники объяснили, почему «смешается» очередь в детские сады.

Как передает корреспондент РИА , родители-южноуральцы в который уже раз оказались неприятно удивлены, обнаружив, что их заявки в электронной очереди опустились на несколько сотен порядковых номеров вниз.

По словам челябинцев, кто-то потерял около 200 позиций, а кто-то – все полтысячи. Горожане недоумевают: что за странное движение вспять? Чиновники от образования успокаивают: ничего страшного не произошло, и никто никого злонамеренно не перемещал на заведомо непроходные места.

«Дело в том, что у нас действует не одна электронная очередь, а несколько, формируемые по возрастам, – объяснила начальник отдела обеспечения дошкольного образования Юлия Наймиллер. – Возрастные группы делятся следующим образом: от нуля до года, от года до полутора лет, от полутора до двух дет, от двух до трех лет и от трех до четырех лет. По каждой группе формируется отдельная электронная очередь по дате поступления заявки. Как вы заметили, малыши в возрасте от года до двух лет разделены у нас на 2 очереди, так как в садик мы берем только тех, кому исполнилось полтора года». Это разделение и привело к некоторому смятению среди родителей.

По словам чиновницы, очередь формируется раз в год. Поэтому весной 2017 года заявки из двух электронных очередей (от года до полутора и от полутора до двух лет) слились в одну группу – от двух до трех лет. В этой, уже единой группе, очередники вновь выстроились в зависимости от даты подачи заявки, и многие челябинцы обнаружили, что их положение в очереди серьезно ухудшилось. Но, как оказалось, исправить ситуацию нельзя. Как и нельзя проверит правдивость заявлений чиновников: родители видят на сайте только собственные данные и не могут анализировать, мухлюют ли с очередью или все движется по-честному.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.05.17

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